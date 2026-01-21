Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας ενώνουν φέτος τις φωνές και την ενέργειά τους στη σκηνή του NOX ATHENS, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία όπου η μουσική, το συναίσθημα και η διασκέδαση γίνονται ένα.

Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες, συνδυάζοντας το διαχρονικό ρεπερτόριο του Αντώνη Ρέμου, με την ώριμη σκηνική παρουσία και τις μεγάλες επιτυχίες του Χρήστου Μάστορα.

Με ανατρεπτικά ντουέτα, εναλλαγές στην ερμηνεία και ένα υψηλής αισθητικής stage show, οι δύο καλλιτέχνες μεταμορφώνουν τις νύχτες της Αθήνας σε μια αξέχαστη εμπειρία διασκέδασης.

Ο φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται οι δύο καλλιτέχνες και απαθανάτισε όσους βρέθηκαν εκεί για να διασκεδάσουν.

Ανάμεσά τους και η Μαρία Μπεκατώρου, η Υβόννη Μπόσνιακ, η Παυλίνα Κωσταγιού, ο Στέλιος Αγγελίδης κ.α. Δείτε ποιοι βρέθηκαν εκεί:

Πηγή: zougla.gr

Govastiletto.gr – Αντώνης Ρέμος: Το Ντουμπάι «υποκλίνεται» στον Έλληνα σταρ – Η φαντασμαγορική συναυλία το Μεγάλο Σάββατο