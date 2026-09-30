Για τη σχέση της με τη δουλειά, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον την επαγγελματική της πορεία, μίλησε η Ρένια Λουιζίδου, αποκαλύπτοντας πως, παρά το γεγονός ότι απολαμβάνει τις στιγμές ξεκούρασης, δεν ανήκει στους ανθρώπους που έχουν την πολυτέλεια να απέχουν για μεγάλο διάστημα από το επάγγελμά τους.

Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, για τις περιόδους κατά τις οποίες επιλέγει να μην εργάζεται στο θέατρο. Όπως εξήγησε, η πολυετής παρουσία της στον χώρο τής έχει πλέον επιτρέψει να κάνει κάποιες επιλογές, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να εγκαταλείψει εντελώς τη δουλειά της.

«Δεν είμαι καθόλου εργασιομανής, είμαι ένας κρυφός τεμπέλης άνθρωπος που απολαμβάνει το να κάθεται. Ζούμε από αυτή τη δουλειά. Είναι το επάγγελμά μας. Δεν ξέρω πώς είναι οι προνομιούχοι επαγγελματίες, που μπορούν να πουν “φέτος δεν θα δουλέψω”… Εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ρένια Λουιζίδου σημείωσε πως, έπειτα από τόσα χρόνια στο επάγγελμα, έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει ότι μια συγκεκριμένη σεζόν δεν θα βρίσκεται στο θέατρο, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για έναν χώρο στον οποίο οι οικονομικές απολαβές διαφέρουν σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

«Δόξα τω Θεώ έχω δουλέψει αρκετά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ώστε σε αυτή την ηλικία πια να μπορώ να πω ότι “φέτος δεν θα παίξω στο θέατρο”. Είναι μία δουλειά που κάποιοι άνθρωποι πληρώνονται πολύ καλά για να την κάνουν…συμπεριλαμβανομένης κι εμού, δεν κάνω την κακομοίρα…και πάρα πολλοί άνθρωποι την κάνουν και πληρώνονται οριακά», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στους ρόλους που επιλέγει πλέον, εξηγώντας πως θεωρεί φυσιολογικό να κάνει ένα βήμα πίσω, δίνοντας χώρο στη νεότερη γενιά ηθοποιών που τώρα ξεκινά να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικούς ρόλους.

«Είμαι πια σε μία ηλικία, όχι απόσυρσης, αλλά το να κάνεις ένα βήμα πλάι, για να περάσουν αυτοί που θα σηκώσουν το μεγάλο βάρος της δουλειάς, αυτοί που τώρα γίνονται πρωταγωνιστές, πρέπει να γίνει», δήλωσε.

Όπως τόνισε, δεν την ενοχλεί καθόλου η αλλαγή στους ρόλους που καλείται να υποδυθεί, καθώς θεωρεί πως κάθε ηλικία έχει τη δική της θέση στην υποκριτική.

«Και με μεγάλη μου χαρά να παίζω λίγο λιγότερο. Είναι ο κύκλος της ζωής και έτσι πρέπει να γίνει. Εγώ θα κάνω τώρα το κορίτσι που ερωτεύεται; Όχι. Θα κάνω τη μαμά του κοριτσιού. Ούτε με πειράζει, ούτε τίποτα απ’ όλα αυτά», ανέφερε.

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