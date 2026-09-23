Η Ρένια Λουιζίδου βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με αφορμή τη συμμετοχή της στις σειρές του Alpha «Το Σόι» και «Φόνοι στο καμπαναριό».

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για μια ιδιαίτερη περίοδο της επαγγελματικής της ζωής, όταν συνέχιζε να εργάζεται σε δύο τηλεοπτικές παραγωγές ενώ ήταν έγκυος στον γιο της.

«Ήμουν έγκυος στη σειρά “Εσύ φταις”… ταυτόχρονα έκανα άλλη μια σειρά που λεγόταν “Ουδέν πρόβλημα”. Η κοιλιά δε φαινόταν. Είχαμε κάνει τα πρώτα επεισόδια που δε φαινόταν η κοιλιά, σταματήσαμε τρεις μήνες, γέννησα και μετά συνεχίσαμε τα υπόλοιπα. Γέννησα τέλη Σεπτέμβρη… Θα καταλάβεις ότι είμαι έγκυος επειδή δεν έβαφα τα μαλλιά μου και φοράω μια κόκκινη κοντή περούκα», αποκάλυψε.

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στην προσωπική της ζωή και στον γάμο της, ο οποίος μετρά πλέον 29 χρόνια. Η Ρένια Λουιζίδου παραδέχτηκε πως δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη «συνταγή» που να εξηγεί γιατί ένας γάμος μπορεί να διαρκέσει στον χρόνο.

«Με τον σύζυγό μου είμαι παντρεμένη από το 1997, 29 χρόνια. Ο γιος μου γεννήθηκε το 2000 και σπουδάζει ΜΜΕ στο Καποδιστριακό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνει επιτυχημένο έναν γάμο. Πολλά μπορείς να πεις και τίποτα να μην είναι. Αν το ξέραμε, θα το κάναμε όλοι. Είναι από το τυχερό σου, τη χημεία ανάμεσα στο ζευγάρι», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, με το πέρασμα των χρόνων οι άνθρωποι αλλάζουν και το σημαντικό είναι να συνεχίζουν να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.

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