Για τη νέα του τηλεοπτική δραστηριότητα, την εκπομπή «Με τον Ρένο» στο One Channel, αλλά και τη διαφορετική προσέγγιση που έχει επιλέξει στην επικοινωνία με τους καλεσμένους του μίλησε ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

Ο ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha και εξήγησε πως δεν αισθάνεται επαγγελματίας παρουσιαστής. Αντίθετα, αντιμετωπίζει αυτή την ενασχόληση ως ένα προσωπικό χόμπι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην τηλεθέαση και αποκάλυψε γιατί δεν μπαίνει στη διαδικασία να ελέγχει τα τα νούμερα τηλεθέασης.

Η διαφορετική προσέγγιση στην παρουσίαση και η τέχνη της ακρόασης

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να συνομιλεί με τους ανθρώπους που φιλοξενεί στην εκπομπή του.

Όπως εξήγησε, δεν επικεντρώνεται στις πολλές ερωτήσεις, αλλά δίνει χώρο στους καλεσμένους να εκφραστούν, θεωρώντας πως η ουσιαστική ακρόαση αποτελεί από μόνη της μια σημαντική δεξιότητα.

«Έχω πάρει μια παράξενη θέση στην πορεία μου. Τη θέση του ανθρώπου που δε δίνει συνεντεύξεις, αλλά παίρνει συνεντεύξεις. Στο “One” έχω αυτήν την υπέροχη εκπομπή, που δε ρωτάω καν, απλά ακούω. Ξέρεις πόσο μιλάνε οι άνθρωποι, όταν απλά ακούς; Νομίζω είναι τέχνη το να ακούς και πιο συγκεκριμένα τους αφουγκράζομαι. Αν παρατηρήσετε κάνω ελάχιστες ερωτήσεις και απελευθερώνεται ο άνθρωπος και μιλάει. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό», ανέφερε.

«Είμαι χομπίστας παρουσιαστής»

Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν βλέπει τον εαυτό του ως έναν επαγγελματία της παρουσίασης. Μάλιστα, συνέδεσε τη δική του πορεία με την εποχή κατά την οποία οι ηθοποιοί έδιναν μεγαλύτερη σημασία στη διάρκεια και την αξία της καλλιτεχνικής τους δουλειάς.

«Δε νιώθω παρουσιαστής, είμαι χομπίστας παρουσιαστής. Πάντα όταν τηλεόραση, ήμασταν καλλιτέχνες ηθοποιοί, δεν μας ενδιέφερε η τηλεόραση. Μας ενδιέφερε αυτό που κάνουμε να μείνει στο χρόνο και αυτό το καταφέραμε. Τώρα, είμαστε στην εποχή που τα πράγματα ξεχνιούνται πιο γρήγορα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Γιατί δεν βλέπει τα νούμερα τηλεθέασης

Στη συνέχεια, ο Ρένος Χαραλαμπίδης εξήγησε πως δεν παρακολουθεί τα ποσοστά τηλεθέασης ούτε της εκπομπής του στο One Channel, ούτε του «Your Face Sounds Familiar» (YFSF).

«Δεν μπαίνω στη διαδικασία να δω τα νούμερα τηλεθέασης ούτε για το YFSF ούτε για την εκπομπή μου, γιατί ξέρω ότι ο δείκτης μέτρησης δεν είναι σωστός», πρόσθεσε.

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