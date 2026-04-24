Ο Ρένος Χαραλαμπίδης βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής 24/04 στο “Πρωινό” και μίλησε ανοιχτά για την επαγγελματική του πορεία, αλλά και για την πολυετή αποχή του από την τηλεόραση.

Όπως εξήγησε, η απουσία του δεν ήταν τυχαία, καθώς είχε επιλέξει να αφιερώσει σημαντικό χρόνο στη φροντίδα των γονιών του. Για τον ίδιο, αυτή η περίοδος μπορεί να σήμαινε απομάκρυνση από τη μικρή οθόνη, ωστόσο ήταν μια συνειδητή και ουσιαστική επιλογή ζωής.

Μετά την απώλειά τους, άρχισε σταδιακά να επανέρχεται επαγγελματικά, προσπαθώντας να επαναπροσδιορίσει τη θέση του στον χώρο της υποκριτικής. Όπως ανέφερε, νιώθει ότι σε αυτή τη φάση της ζωής του συστήνεται ξανά στο κοινό, αυτή τη φορά με διαφορετική ωριμότητα και οπτική.

Ο ηθοποιός μίλησε με ενθουσιασμό για τα κινηματογραφικά του σχέδια. Η ταινία του Ο Νυχτερινός Εκφωνητής συνεχίζει να προβάλλεται με επιτυχία στα θερινά σινεμά, ενώ ετοιμάζει μια νέα δουλειά με τίτλο Το Κλασικό Αριστούργημα.

Μάλιστα, σκοπεύει να πραγματοποιήσει δοκιμαστικές προβολές, ώστε να λάβει απευθείας feedback από το κοινό πριν την τελική μορφή της ταινίας.

