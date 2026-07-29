Στη Μύκονο βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, συνδυάζοντας την εργασία με τη χαλάρωση κατά τις πρώτες τους καλοκαιρινές διακοπές ως ζευγάρι. Οι δυο τους διανύουν μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική τους ζωή και πλέον δεν διστάζουν να εμφανίζονται μαζί δημόσια, τραβώντας πάνω τους τα βλέμματα και τα φωτογραφικά φιλμ σε κάθε τους έξοδο στο νησί των Ανέμων.

Μία από αυτές ήταν και στην κοσμική παραλία Καλό Λιβάδι, όπου πέρασαν αρκετές ώρες απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα, έχοντας στο πλευρό τους και την καλή τους φίλη, Κατερίνα Τοπούζογλου.

Εκείνη που έκλεψε τις εντυπώσεις δεν ήταν άλλη από τη Ρία Ελληνίδου. Η 29χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό κίτρινο μπικίνι, το οποίο αναδείκνυε τη γυμνασμένη σιλουέτα και τις καμπύλες της, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των λουόμενων.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν έχασε την ευκαιρία να χαλαρώσει μετά τις βουτιές του. Αφού απόλαυσε το μπάνιο του στη θάλασσα, επέλεξε να περάσει ευχάριστα την ώρα του παίζοντας μια παρτίδα τάβλι με την παρέα του, σε ένα χαλαρό και ανέμελο καλοκαιρινό σκηνικό.

govastiletto.gr -Ιωάννα Τούνη: Η σπόντα της σε ερώτηση για τη Ρία Ελληνίδου και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου