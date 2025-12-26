Καλεσμένη στην εκπομπή “Στούντιο 4” βρέθηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα η Ρία Ελληνίδου. Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη μουσική της διαδρομή, τις προσωπικές της αρχές, ενώ δεν δίστασε να τοποθετηθεί και για τα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική της ζωή.

«Δουλεύω από τα 13»

Σχετικά με την πορεία της στη μουσική, η Ρία Ελληνίδου εξομολογείται: «Δουλεύω από τα 13, μου άρεσε πολύ. Ήθελα να είμαι άξια και να μην σπαταλάω τον χρόνο μου. Μου φαινόταν πολύ πιο ενδιαφέρον να πάω να τραγουδήσω σε μία πολιτιστική εκδήλωση από το να βγω με την παρέα μου. Μπορούσα να περιμένω 4-5 χρόνια, να έκανα κάποια πράγματα με τους συμμαθητές μου. Τώρα το ανακαλύπτω, έπρεπε να το μοιράσω, να μην είμαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο σε δουλειά. Ήθελα να “ψηθώ” πολύ αλλά θα μπορούσα να το κάνω και λίγο αργότερα».

Μιλώντας για τις αξίες της, τονίζει: «Ο πατέρας μου πάντα μας έλεγε “μην χάνετε τον χρόνο σας, την ώρα που εσείς κοιμάστε κάποιος άλλος γράφει ιστορία”. Έχω μεγαλώσει με ατάκες όπως “τα αγαθά κόποις κτώνται”, τα άκουγα από μικρή από τους δικούς μου. Ξέρω ποιο τραγούδι να διαλέξω, τι μου πάει και τι δεν μου πάει. Έκανα και έντεχνο αλλά δεν με ενθουσίασε, θέλω κάτι που να μιλάει πιο πολύ στην ψυχή. Το “μπαμ” έγινε με το “Κάτι Ξέρεις”, έτσι έγιναν γνωστά και τα άλλα μου τραγούδια.

Την ημέρα που κυκλοφόρησε το “Κάτι Ξέρεις”, το θυμάμαι, ήταν Μάρτιος, 13:00 το μεσημέρι και πετούσα με τη μαμά μου ταξίδι στον Άγιο Δομίνικο. Ήμουν κάπου στη μέση της ανταπόκρισης, πήγα στον Άγιο Δομίνικο και δεν ήξερα αν θα γίνει επιτυχία αυτό. Τραγουδούσα το κομμάτι εκεί, έβγαζα βίντεο με τους ντόπιους, ζούσα στον κόσμο μου. Kάθε φορά μετά τη μία επιτυχία, δεν προλαβαίνεις να την χαρείς, σκέφτεσαι αμέσως το επόμενο βήμα. Σου φέρνει άγχος, πίεση».

Σε άλλο σημείο, μιλώντας για τα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή, η Ρία Ελληνίδου απάντησε: «Πάντα πρόσεχα τι κάνω στην προσωπική μου ζωή, τώρα ακόμα παραπάνω. Θα πω τώρα κάτι κι ελπίζω να μην ακουστεί άσχημα στον κόσμο. Το θέμα είναι εμείς που είμαστε αναγνωρίσιμα πρόσωπα τι παράδειγμα δίνουμε σε αυτούς που μας βλέπουν και μας μιμούνται, δεν θέλω να είμαι κακό παράδειγμα σε αυτό που φοράω, σε αυτό που τραγουδάω. Θέλω να το δίνω το καλό παράδειγμα.

Με ενδιαφέρει η γνώμη των ανθρώπων που εκτιμώ. Δεν θα δώσω βάση στην άποψη κάποιου που δεν έχει εικόνα για μένα. Όπως λέει και η γιαγιά μου, του κόσμου τα στόματα δεν είναι σακιά για να τα κλείσεις. Χαλιέμαι καμιά φορά με τη δημοσιότητα. Κάποιες φορές σκέφτομαι ότι θέλω να πάω Παρασκευή απόγευμα κάπου για καφέ και δεν θα πάω, γιατί θα έχει πολύ κόσμο. Δεν θέλω να συζητάνε περισσότερο την προσωπική μου ζωή παρά τη δουλειά μου, ξενερώνω. Ενδιαφέρει τον κόσμο με ποιον βγαίνω αλλά δεν πρέπει πρώτα να είμαι κι εγώ σίγουρη με ποιον βγαίνω για να το πω; Παλιότερα έλεγαν ότι βγαίνω με έναν ψηλό, που τελικά ήταν ο αδελφός μου».

Το τελευταίο διάστημα τα δημοσιεύματα ήθελαν τη Ρία Ελληνίδου να είναι ζευγάρι με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Ο ίδιος, όταν βρέθηκε καλεσμένος στην Κατερίνα Καινούργιου δέχτηκε σχετική ερώτηση, αποφεύγοντας να απαντήσει για τα προσωπικά του.

«Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν μου βγαίνει τόσο πολύ το αίσθημα της προστατευτικότητας για το παιδί. Πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν. Γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα. Είναι μια διαφορετική μέρα κάθε μέρα», είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

