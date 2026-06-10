Καλεσμένη στο χθεσινό «The 2Night Show» βρέθηκε η Ρία Ελληνίδου, όπου σε μια όμορφη κουβέντα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ξετύλιξε το νήμα της ζωής και της καριέρας της. Η αγαπημένη τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως η επαγγελματική της πορεία έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία της. Παράλληλα, δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά και για πιο ιδιωτικά ζητήματα, αποκαλύπτοντας πως η τυπική διαδικασία του γάμου δεν την αντιπροσωπεύει, ενώ παραδέχτηκε με ειλικρίνεια πως η αφοσίωσή της στη δουλειά έχει αρνητικό αντίκτυπο στα προσωπικά της.

Όπως είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου «δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου. Δεν περνάνε καλά τα ζευγάρια την ημέρα του γάμου γιατί από την πολύ γκράντε οργάνωση που θέλουν να κάνουν, καταλήγουν να εξυπηρετούν τους άλλους και να προσπαθούν να ηρεμήσουν τα σόγια που γκρινιάζουν αντί να περάσουν όμορφα. Και όταν το βλέπεις αυτό λες “ωχ κακό” γιατί το κάνουν γι’ αυτούς και τελικά δεν είναι γι’ αυτούς».

Η Ρία Ελληνίδου εξομολογήθηκε, επίσης, ότι «αυτό που σκέφτομαι καμία φορά τι με ταλαιπώρησε είναι ότι επειδή είμαι εργασιομανής δεν έχω κάνει τόσες διακοπές θα ήθελα και αυτό λίγο μου στοιχίζει. Γιατί βλέπω ότι οι φίλοι και η οικογένειά μου ζουν περισσότερες στιγμές από την προσωπική τους ζωή ενώ εγώ δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Βέβαια το διαλέγω. Κάθε χρόνο λέω “πω πω άλλαξα”. Είμαι πιο σίγουρη για πράγματα που θέλω, είμαι πιο ήρεμη, ίσως να αγχώνομαι λιγότερο».

Όσον αφορά, τέλος, για την επιλογή της Νίκαιας για το βίντεοκλιπ του τραγουδιού της με τίτλο «Σαφάρι», η Ρία Ελληνίδου είπε «δεν μου χαλάσανε χατίρι από την Panik. Πώς συνδύασαν το Σαφάρι με τη Νίκαια της Γαλλίας, δεν ξέρω. Ήθελα ένα μέρος με γραφικό τοπίο και η συνεργάτιδά μου η Σοφία Μπεκιάρη στην Panik, δεν μου χάλασε χατίρι σε τίποτα».

govastiletto.gr -Ματούλα Ζαμάνη & Ρία Ελληνίδου: Μια αναπάντεχη μουσική σύμπραξη στο φεστιβάλ «KollinesSound»