Η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε στη Μύκονο με αφορμή τη σημερινή προγραμματισμένη συναυλία της, συνδυάζοντας τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της με στιγμές χαλάρωσης στο νησί των Ανέμων. Στο πλευρό της ήταν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, με τον οποίο η σχέση της δυναμώνει όλο και περισσότερο.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατά χέρι χέρι στα κοσμοπολίτικα Ματογιάννια, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα και δείχνοντας πιο αγαπημένο από ποτέ. Οι δυο τους απόλαυσαν τη βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου, με τη χημεία μεταξύ τους να είναι εμφανής. Κατά τη διάρκεια της εξόδου τους, η γνωστή τραγουδίστρια έκανε μια στάση στο νέο κατάστημα του σχεδιαστή Πάρι Βαλταδώρου

Εκεί, οι δυο τους είχαν μια θερμή συνάντηση, αντάλλαξαν μια εγκάρδια αγκαλιά και φωτογραφήθηκαν μαζί, με το στιγμιότυπο να κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε αρκετές από τις κοινές στιγμές τους, ενώ η Ρία Ελληνίδου έκανε δηλώσεις και στο δημοσιογράφο του Mykonos Live TV, Νίκο Κουρούμαλο. Η τραγουδίστρια μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία που γνωρίζουν τα τραγούδια της, αλλά και για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια.

Η βραδινή τους έξοδος ολοκληρώθηκε στη μαγευτική Μικρή Βενετία, όπου η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε το ζευγάρι να απολαμβάνει τη ρομαντική ατμόσφαιρα του νησιού. Ανάμεσα σε χαμόγελα, αγκαλιές και τρυφερές κινήσεις, οι δυο τους έδειχναν να ζουν ξέγνοιαστες στιγμές, επιβεβαιώνοντας ότι διανύουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της σχέσης τους.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στη Μύκονο χωρίς την Ρία Ελληνίδου