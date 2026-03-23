Η Ρία Ελληνίδου εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από τον ρεπόρτερ, Γρηγόρη Μπάκα και την κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, δίνοντας μια σύντομη, αλλά ενδιαφέρουσα συνέντευξη.

Η γνωστή τραγουδίστρια, που εμφανίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον Πέτρο Ιακωβίδη, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την επιτυχία των εμφανίσεών τους: «Η Θεσσαλονίκη είναι τέλεια. Συνεχίζουμε, σκίζουμε, είμαστε sold out και είναι φαντασμαγορικό αυτό που συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον στράφηκε κυρίως στα προσωπικά της, όταν ρωτήθηκε για τη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, στην οποία φαίνεται να δίνει ένα φιλί σε γυναίκα. Η απάντησή της ήταν λιτή, αλλά με χιούμορ: «Δε ξέρω… Δεν ήμουν εγώ», είπε χαμογελώντας.

Σε άλλο σημείο, η Ρία Ελληνίδου τόνισε πως προσπαθεί να διατηρεί ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή: «Προσπαθώ να είμαι καλά στα προσωπικά και στα επαγγελματικά».

Με τη στάση της, η τραγουδίστρια επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αφήνοντας τα προσωπικά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

