Η μοναδική Ρία Ελληνίδου παρουσιάζει σε ένα εντυπωσιακό music video την super viral επιτυχία «Δέκα Σαν Εσένα», ένα από τα κομμάτια του πλατινένιου album «Στο Μυαλό Σου» που έχουν αγαπηθεί πολύ και ξεχωρίσει.

Το music video «Δεν Σαν Εσένα» συνδυάζει vintage αναφορές, pop διάθεση και έντονο προσωπικό στυλ, σε μία κινηματογραφική προσέγγιση με έντονη οπτική ταυτότητα.

Με looks που συνδυάζουν τις επιρροές των pin-up girls και στοιχεία από τη χαρακτηριστική αισθητική των ’80s, η Ρία Ελληνίδου πρωταγωνιστεί σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, με θηλυκότητα, έντονα χρώματα, retro αναφορές και playful διάθεση. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Menelaos V..

Η μοναδική Ρία Ελληνίδου παρουσιάζει σε ένα εντυπωσιακό music video την super viral επιτυχία «Δέκα Σαν Εσένα», ένα από τα κομμάτια του πλατινένιου album «Στο Μυαλό Σου» που έχουν αγαπηθεί πολύ και ξεχωρίσει.

Το music video «Δεν Σαν Εσένα» συνδυάζει vintage αναφορές, pop διάθεση και έντονο προσωπικό στυλ, σε μία κινηματογραφική προσέγγιση με έντονη οπτική ταυτότητα.

Με looks που συνδυάζουν τις επιρροές των pin-up girls και στοιχεία από τη χαρακτηριστική αισθητική των ’80s, η Ρία Ελληνίδου πρωταγωνιστεί σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, με θηλυκότητα, έντονα χρώματα, retro αναφορές και playful διάθεση. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Menelaos V.

govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου να τραγουδά στο σπίτι