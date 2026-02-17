Πρόσφατα κυκλοφόρησαν πολλά βίντεο στα social media από το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει φέτος η Ρία Ελληνίδου με κάποιους να σχολιάζουν ότι δεν τραγουδάει live αλλά playback.

Όπως ήταν φυσικό απάντησε στους επικριτές λέγοντας πως μόνο τα φωνητικά είναι playback και αυτό από άποψη χώρου γιατί δεν θα χωρούσαν όλοι οι τραγουδιστές πάνω στη σκηνή.

Να αναφέρουμε πως αυτές τις ημέρες η Ρία Ελληνίδου βρίσκεται με τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου στην Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα στο Πουκέτ.

govastiletto.gr -Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Ταξίδι για δύο στην Ταϊλάνδη – Οι κοινές αναρτήσεις τους