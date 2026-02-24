Σε εξωτικούς ρυθμούς κινείται η σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου, με το ζευγάρι να απολαμβάνει αυτή την περίοδο ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την πληθώρα δημοσιευμάτων που αφορούν τη σχέση τους, οι δυο τους επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν προχωρήσει σε καμία επίσημη δήλωση ή επιβεβαίωση σχετικά με τις εξελίξεις στην προσωπική τους ζωή, αφήνοντας τις κοινές τους στιγμές να μιλούν από μόνες τους.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πριν από λίγους μήνες είχε βρεθεί καλεσμένος στην Κατερίνα Καινούργιου, όπου ρωτήθηκε για την προσωπική του ζωή.

«Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Είναι πολύ νωρίς τα πράγματα. Δεν ξέρω αν μου βγαίνει τόσο έντονα το αίσθημα της προστατευτικότητας προς το παιδί μου. Γιατί ΟΚ, πρέπει να δούμε και πως θα πάνε τα πράγματα, πως θα κυλίσουν. Γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με την ημέρα», είχε απαντήσει χαρακτηριστικά ο επιχειρηματίας.

Τα τελευταία 24ωρα το ζευγάρι ανεβάζει βίντεο στο Tik Tok, από την Ταϊλάνδη αποφεύγοντας να ποζάρει μαζί στο ίδιο πλάνο. Η γνωστή τραγουδίστρια μάλιστα, απαντώντας σε follower ανέφερε πως το ταξίδι ήταν δώρο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Από την άλλη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέφερε πως δεν αφήνει ποτέ σύντροφό του να πληρώσει τα έξοδα.

«Είσαι καλά; Καμία γυναίκα πότε (δεν πληρώνει) και ούτε υπερασπίζομαι καμία», απάντησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

