Η Ρία Ελληνίδου, μαγεύει με τα τραγούδια και τη μοναδική φωνή της, όλον το κόσμο. Είναι μία τραγουδίστρια που έχει φέρει μια νέα πνοή στο λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι. Έχει ιδιαίτερη χροιά και παραδοσιακά γυρίσματα, που σπανίζουν στην εποχή μας.

Παράλληλα, η ιδιαίτερη μεσογειακή ομορφιά της, δεν περνά απαρατήρητη, αφού με τη σεμνότητα και το χαμόγελό της, καταφέρνει πάντα να γοητεύει το κοινό και τους θαυμαστές της.

Πώς ξεκίνησε να γίνεται γνωστή

Το τελευταίο διάστημα παλιότερα βίντεο της Ρίας Ελληνίδου από το 2020 επανεμφανίζονται στο FY στο TikTok θυμίζοντας στο κοινό πώς έμοιαζε και πώς παρουσιαζόταν τότε μια τραγουδίστρια που σήμερα βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική φάση ζωής και καριέρας.

Στα βίντεο εκείνης της περιόδου η Ρία Ελληνίδου εμφανίζεται με μια πιο απλή εικόνα. Λιγότερο «στημένη», χωρίς έντονο styling, χωρίς το polished αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα.

Η αλλαγή με την πάροδο των χρόνων

Σήμερα το στυλ της έχει αλλάξει, το μακιγιάζ της είναι πιο έντονο και η παρουσία της πιο δυναμική. Είναι εμφανές ότι πλέον γνωρίζει πώς να στέκεται μπροστά στον φακό και πώς να «χτίζει» δημόσια εικόνα, κάτι που δεν είναι τυχαίο αλλά αποτέλεσμα χρόνων έκθεσης, εμπειρίας και επαφής με την δημοσιότητα.

Αξίζει να αναφέρουμε πως στον χώρο του τραγουδιού, η πορεία της δεν υπήρξε στιγμιαία. Δεν εμφανίστηκε από το πουθενά ούτε βασίστηκε αποκλειστικά στην εικόνα.

Με ρίζες από τον Πόντο και την Μικρασία

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Είναι το μεσαίο παιδί μιας οικογένειας με ρίζες από τον Πόντο και την Μικρασία. Στα 4 της χρόνια οι γονείς της, έχοντας διαπιστώσει την κλίση της, την έγραψαν στο ωδείο. Εξασκήθηκε στη φλογέρα, αρμόνιο, κιθάρα και κρουστά, ενώ γρήγορα έδειξε ενδιαφέρον στο παραδοσιακό τραγούδι.

Μάλιστα είχε φτιάξει ένα συγκρότημα με τα αδέρφια της και τη μητέρα της, την οποία είχαν ονομάσει «Γραικοί». Φτάνοντας στην ενηλικίωση είχε ήδη μυηθεί στην τζαζ και γκόσπελ μουσική, ενώ για δύο χρόνια τραγουδούσε στην παράσταση του Βασιλικού Θεάτρου, «Λωξάντρα».

Και ενώ στη δεκαετία των 20 δεν έμεινε ποτέ χωρίς δουλειά- είχε μάλιστα αποκτήσει το δικό της κοινό στα ρεμπετάδικα της συμπρωτεύουσας, ενώ ήταν περιζήτητη και στα μεγάλα πανηγύρια της Περιφέρειας- λίγο πριν κλείσει τα 30, και έχοντας ήδη τραγουδήσει δίπλα στον Γιώργο Νταλάρα– πήρε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει μόνιμα στην Αθήνα.

Έμεινε για λίγο στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια μετακόμισε στην Καστέλλα για να βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα.

Ο κορωνοϊός της έδωσε τον χρόνο να συστηθεί καλύτερα στο κοινό του TikTok, το οποίο τη στηρίζει φανατικά μέχρι και σήμερα. Από εκεί εξάλλου έγινε πανελλήνια viral η διασκευή ενός αραβικού κομματιού με τίτλο «Κάτι ξέρεις» που έμελλε να γίνει η μεγαλύτερη λαϊκή επιτυχία της σεζόν.

