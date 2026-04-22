Φωτιά πήρε το πλατό του YFSF με την αναπάντεχη μεταμφίεση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη. Ενσαρκώνοντας τη Ρία Ελληνίδου, ο τραγουδιστής έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού και την αποδοχή της πρωτότυπης ερμηνεύτριας.

Η πρεμιέρα του σόου στον ΑΝΤ1, με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά, είχε δυνατές στιγμές, αλλά αυτή η μεταμφίεση έκλεψε την παράσταση. Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης κλήθηκε να ενσαρκώσει τη γνωστή τραγουδίστρια στο hit «Κάτι Ξέρεις», ένα εγχείρημα που μόνο εύκολο δεν το λες, ειδικά αν σκεφτεί κανείς τις εμφανισιακές και σκηνικές διαφορές.

Κι όμως, με μπρίο, χιούμορ και διάθεση να το πάει μέχρι τέλους, ο τραγουδιστής όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά «ξεσήκωσε» και το πλατό.

Η αντίδραση της Ρίας στη μεταμφίεση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη

Η τραγουδίστρια αναδημοσίευσε βίντεο από την εμφάνιση στον προσωπικό της λογαριασμό και έγραψε «Δώσε», συνοδεύοντας την ανάρτηση με καρδιές και κάνοντας tag τον Ραφαηλίδη. Μια κίνηση που έδειξε ότι όχι μόνο δεν ενοχλήθηκε, αλλά το διασκέδασε κιόλας, δίνοντας το δικό της «ok» σε μια από τις πιο συζητημένες μεταμφιέσεις της βραδιάς.

govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Απαθανατίζει την Ρία Ελληνίδου να χορεύει με τον μικρό Πάρη στην Αράχωβα