Η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» συνάντησε την Ρία Ελληνίδου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Αρχικά, η γνωστή τραγουδίστρια χαιρέτησε ευγενικά τη ρεπόρτερ που βρισκόταν εκεί, και στη συνέχεια απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για τις φήμες που τη θέλουν να είναι ζευγάρι με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η Ρία Ελληνίδου είπε: «Γεια σας, ταξιδεύουμε. Λυπόμαστε, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Γεια σας», αποφεύγοντας ευγενικά τη δημοσιογράφο.

Το παρασκήνιο της σχέσης τους

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι μαζί από τον περασμένο Μάιο, περνώντας μάλιστα μαζί και τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Αν και στην αρχή φρόντιζαν να κρατούν χαμηλούς τόνους, η χημεία τους, σύμφωνα με όσους τους έχουν δει από κοντά, ήταν εμφανής από τα πρώτα κιόλας βλέμματα. Αρχικά, γνωρίστηκαν σε κοινωνική εκδήλωση, όταν ήταν ακόμα δεσμευμένοι, χωρίς τότε να δοθεί συνέχεια. Αργότερα, ύστερα από μια επαγγελματική συνάντηση, το ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε και το φλερτ δεν άργησε να εξελιχθεί σε σχέση.

Σε πρόσφατη εμφάνισή του στην εκπομπή Super Κατερίνα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα. «Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν βγαίνει μόνο η προστατευτικότητα για το παιδί. Πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν, γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα. Είναι μια διαφορετική μέρα κάθε μέρα …».

govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μιλά πρώτη φορά για τη σχέση του με την Ρία Ελληνίδου – «Είναι πολύ νωρίς τα πράγματα»