Η Ρία Ελληνίδου φαίνεται πως άφησε για λίγο τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και ταξίδεψε μέχρι την εξωτική Ταϊλάνδη, γεμίζοντας τις αποσκευές της με εικόνες, εμπειρίες και… δυνατές αναμνήσεις.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι της, στο οποίο βρέθηκε μαζί με τον Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Σε προηγούμενη ανάρτηση, οι δυο τους είχαν εμφανιστεί με κράνη, συμμετέχοντας σε δραστηριότητα γεμάτη αδρεναλίνη, δίνοντας μια πρώτη «γεύση» από την περιπέτειά τους.

Στο νέο φωτογραφικό άλμπουμ, η Ρία Ελληνίδου ποζάρει χαμογελαστή μπροστά σε μια τίγρη, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μέσα σε πισίνα και φωτογραφίζεται με φόντο κατακόκκινα φαναράκια που δημιουργούν μια ατμόσφαιρα βγαλμένη από κινηματογραφική σκηνή.

Στη λεζάντα έγραψε λιτά: «Αναμνήσεις», αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους.

Κάτω από τη δημοσίευση δεν άργησε να εμφανιστεί και το σχόλιο του Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος άφησε μια κόκκινη καρδιά, με την τραγουδίστρια να του απαντά δημόσια με μια μωβ και μια καφέ καρδιά, σε ένα διακριτικό αλλά τρυφερό διαδικτυακό στιγμιότυπο που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Το ταξίδι στην Ταϊλάνδη φαίνεται πως αποτέλεσε μια ανάσα ξεκούρασης και μια εμπειρία γεμάτη εικόνες που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη της.

