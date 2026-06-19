Η Κόνι Μεταξά βρισκόταν στα παρασκήνια των Mad VMA 2026 κι έπαιρνε δηλώσεις από τους καλλιτέχνες. Ανάμεσα στους τραγουδιστές ήταν και η Ρία Ελληνίδου, η οποία δέχθηκε την «καυτή» ερώτηση: Με ποια διάσημη celebrity δεν θα άφηνε μόνο του τον σύντροφό της.

Η Ρία Ελληνίδου ωστόσο ξάφνιασε την Κόνι Μεταξά με την απάντησή της.

«Μου βάζεις δύσκολα. Με ποια Ελληνίδα celebrity δεν θα άφηνα μόνο του τον σύντροφό μου; Να πω κάτι λίγο πιπεράτο; Αλλά δε θα σου δώσω απάντηση…Με άντρα δεν θα τον άφηνα, όχι με γυναίκα. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Με τα κορίτσια λες, είμαι εκεί, ρίχνω ένα μάτι από μακριά, με τα αγόρια ποτέ δε ξέρεις τι γίνεται» απάντησε η δημοφιλής τραγουδίστρια.

Τους τελευταίους μήνες η Ρία Ελληνίδου είναι σε σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και μάλιστα πριν μερικές ημέρες αποκάλυψαν ότι έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους με την τραγουδίστρια να μετακομίζει στο σπίτι του συντρόφου της.

govastiletto.gr -Mad VMA 2026: Άντζελα Δημητρίου και Ρία Ελληνίδου έβαλαν φωτιά στη σκηνή με το «Φταίει o έρωτας»