Η τραγουδίστρια κινήθηκε σε casual διάθεση, φορώντας μαύρο παντελόνι και τοπ, τα οποία συνδύασε με μια κόκκινη oversized ζακέτα, προσθέτοντας χρώμα και ένταση στην εμφάνισή της.

Το σύνολό της ήταν απλό και άνετο, με ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ να κλέβει τις εντυπώσεις.

Ο λόγος για την τσάντα του οίκου Roberto Cavalli που κρατούσε, η αξία της οποίας υπολογίζεται περίπου στα 4.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό κομμάτι με ξεχωριστό design, το οποίο ξεχωρίζει χάρη στις χρυσές λαβές σε σχήμα λιονταριών. Αυτή η λεπτομέρεια χαρίζει στην τσάντα έντονο χαρακτήρα και πολυτελή αισθητική.

Δείτε τις φωτογραφίες της Ρίας Ελληνίδου:

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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