Στον καναπέ της Ναταλίας Γερμανού κάθισε την Κυριακή 1/2 η Ρία Ελληνίδου. Η γνωστή τραγουδίστρια, που το τελευταίο διάστημα διατηρεί σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κλήθηκε να απαντήσει αν την ενοχλεί το ενδιαφέρον των media για την προσωπική της ζωή.

«Μου τη σπάσει η ενασχόληση των μέσων με την προσωπική μου ζωή. Δε κρύβομαι, αλλά θέλω να μιλάω για τη δουλειά μου. Ούτε θα ρωτούσα κάποιον για την προσωπική του ζωή. Αυτό που επέλεξα να κάνω βέβαια, επειδή εκτίθεμαι, είναι πρόβλημά μου να σχολιάζονται τα πάντα, από την προσωπική μου ζωή μέχρι τι νούμερο βαφή βάζω στα μαλλιά μου.

Δεν πειράζει. Δεν τρελαίνομαι, αλλά δεν πειράζει. Το καταλαβαίνω βέβαια ότι ενδιαφέρονται, θέλουν να τα ξέρουν όλα… Δε θα κλειστώ στο κλουβί σίγουρα. Προσπαθώ πάντως να μην προκαλώ. Δε ξέρω κατά πόσο το καταφέρνω. Όλα πάνε πολύ καλά στη ζωή μου» είπε η Ρία Ελληνίδου.

