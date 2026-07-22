Ρία Ελληνίδου: Ποζάρει με μπικίνι πάνω σε σκάφος στη Μύκονο και «ρίχνει» το Instagram

Η Ρία Ελληνίδου απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς φίλους της εικόνες γεμάτες θάλασσα, ήλιο και χαλάρωση. Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβασε μια σειρά από εντυπωσιακά στιγμιότυπα από εξόρμησή της με σκάφος, ποζάροντας με μπικίνι και έχοντας ως φόντο τα καταγάλανα, κρυστάλλινα νερά.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε μέσα από τα social media, η Ρία Ελληνίδου εμφανίζεται σε άκρως καλοκαιρινή διάθεση. Άλλοτε ποζάρει πάνω στο σκάφος και άλλοτε χαλαρώνει δίπλα στη θάλασσα, με το εντυπωσιακό τοπίο να συμπληρώνει το σκηνικό των διακοπών της.

Για την εξόρμησή της, η τραγουδίστρια επέλεξε ένα ιδιαίτερο μπικίνι με animal print μοτίβα, το οποίο συνδύασε με διακριτικά κοσμήματα. Με βρεγμένα μαλλιά και χωρίς υπερβολές στην εμφάνισή της, πόζαρε στο φωτογραφικό φακό σε διαφορετικά σημεία του σκάφους.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα στέκεται στην πρύμνη, έχοντας πίσω της τα τιρκουάζ νερά, ενώ σε άλλα κάθεται στην άκρη του σκάφους με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Οι λήψεις αποτυπώνουν μια διαφορετική πλευρά της τραγουδίστριας, μακριά από τα φώτα της σκηνής και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Από το φωτογραφικό υλικό δεν λείπουν και οι εικόνες που μεταφέρουν ολόκληρη την ατμόσφαιρα της ημέρας. Η ήρεμη θάλασσα, οι μικρές παραλίες και το λιτό κυκλαδίτικο τοπίο δημιουργούν το ιδανικό καλοκαιρινό σκηνικό, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες πρωταγωνιστεί και το γεύμα πάνω στο σκάφος, με εκλεκτά εδέσματα και ένα εντυπωσιακό πλατό.

Η Ρία Ελληνίδου αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για λίγες στιγμές ξεκούρασης μέσα σε ένα ιδιαίτερα δραστήριο επαγγελματικά διάστημα. Η ίδια βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, έχοντας καταφέρει να δημιουργήσει το δικό της κοινό και να σημειώσει σημαντική επιτυχία με τραγούδια που έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στις ψηφιακές πλατφόρμες. Το «Κάτι ξέρεις», για παράδειγμα, έχει ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια views στο επίσημο κανάλι της στο YouTube.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ria Ellinidou (@ria_ellinidou)

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