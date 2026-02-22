Η Ρία Ελληνίδου κάνει, τις τελευταίες ημέρες, ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και έχει πραγματοποιήσει ένα ταξίδι εκτός Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια επέλεξε ένα εξωτικό προορισμό για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. Ο λόγος για την Ταϊλάνδη.

Μάλιστα, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, η Ρία Ελληνίδου ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μερικές φωτογραφίες με μαγιό, από το ταξίδι της στην Ταϊλάνδη.

Στα εν λόγω στιγμιότυπα, η ίδια πόζαρε στην παραλία Κοχ Σαμούι, φορώντας ένα εμπριμέ μπικίνι με χρυσές αλυσίδες.

«Το καλοκαίρι ήρθε λίγο νωρίτερα φέτος… με ήλιο κ χαμόγελο», έγραψε στη λεζάντα η Ρία Ελληνίδου.

Η Ρία Ελληνίδου στο ταξίδι αυτό δεν είναι μόνη, αλλά με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, με τον οποίο είναι ζευγάρι. Μπορεί κανείς από τους δύο να μην έχει ανεβάσει κάποια κοινή φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο κάνουν συνεχώς αναρτήσεις από τα ίδια μέρη.

