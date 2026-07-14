Η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, με πρωταγωνίστρια αυτή τη φορά, την αγαπημένη της γιαγιά.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media από τη βραδινή τους βόλτα, οι δυο τους αντάλλαξαν έναν χιουμοριστικό διάλογο, αναδεικνύοντας τη ζεστή σχέση που τις συνδέει.

Με χαμόγελο, η τραγουδίστρια είπε: «Έχω βγει εδώ πέρα βόλτα με την κολλητή… Γιαγιά, τι θα γίνει; Σε γνωρίζουν όλοι στον δρόμο, είσαι η viral γιαγιά».

Η γιαγιά της απάντησε πως πλέον αρκετοί άνθρωποι τη σταματούν για να τη συγχαρούν: «Με δίνουν συγχαρητήρια, πρώτα απ’ όλα».

Η Ρία συνέχισε αστειευόμενη: «Και σου ζητάνε και αυτόγραφα».

Στη συνέχεια, η γιαγιά της ανέφερε με περηφάνια ότι ακόμη και ο γιατρός της εντυπωσιάστηκε όταν έμαθε ποια είναι η εγγονή της. Η τραγουδίστρια της απάντησε: «Ποια εγγονή σου, ρε γιαγιά; Εσύ είσαι το αστέρι. You are the star».

Με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο, η γιαγιά έκλεισε τον διάλογο λέγοντας: «Εγώ έβγαλα τέτοια αστέρια. Από παιδιά και από εγγόνια».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρία Ελληνίδου δημοσιεύει στιγμές με τη γιαγιά της, καθώς οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους followers της και συχνά γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Govastiletto.gr – Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απαθανατίζει τη Ρία Ελληνίδου μέσα στο τζακούζι του σπιτιού του