Ένα χαρούμενο και χαλαρό βίντεο ανέβασε η Ρία Ελληνίδου, στο οποίο τραγουδάει μέσα στο αμάξι με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Κυριακή 15 Μαρτίου στο TikTok το στιγμιότυπο, όπου οι δύο τους ερμηνεύουν μαζί το τραγούδι «Παραδώσου λοιπόν», χωρίς να φαίνεται το πρόσωπο του πρώην μοντέλου στην κάμερα.

Καθώς ο Δημήτρης Αλεξάνδρου οδηγούσε, η φωνή του ακούγεται να τραγουδά, ενώ η Ρία Ελληνίδου χαμογελά και τον ενθαρρύνει λέγοντας «πάμε λίγο» και «πιο δυνατά».

Στη λεζάντα της δημοσίευσης σημείωσε: «Πάμε λίγο να πάρουμε ενέργεια».

Το τελευταίο διάστημα, οι κοινές εμφανίσεις τους έχουν αυξηθεί, με πιο πρόσφατο το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη. Ωστόσο, καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαιώνει ή διαψεύδει τη σχέση τους.

