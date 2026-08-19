Η Ρία Ελληνίδου μοιράστηκε, με τους διαδικτυακούς φίλους της, ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η τραγουδίστρια, έχοντας το κινητό της στο χέρι και απολαμβάνοντας τον πρωινό της καφέ, αποφάσισε να σχολιάσει με τον δικό της τρόπο την κατάσταση του Δημήτρη Αλεξάνδρου μετά τη βραδινή τους έξοδο.

Με αφορμή τους στίχους «Θα θες να με βρεις, μα δε θα μπορείς…», από το νέο της τραγούδι, η Ρία Ελληνίδου έκανε μια απολαυστική περιγραφή της επόμενης ημέρας, αποκαλύπτοντας ότι ο σύντροφός της είχε καταναλώσει τρεις μαργαρίτες το προηγούμενο βράδυ και τελικά… «ναυάγησε».

Μάλιστα, όπως ανέφερε με χιούμορ, ενώ υπήρχε η σκέψη για πρωινή βόλτα στο βουνό, τα σχέδια άλλαξαν, καθώς ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παρέμενε στο κρεβάτι.

«Θα θες να τον βρεις.. Μα δε θα μπορείς.. ήπιε 3 μαργαρίτες εχθές και ναυάγησε… Ήθελε και πρωινή βόλτα στο βουνό. Ακόμα ροχαλίζει…», έγραψε στην ανάρτησή της η Ρία Ελληνίδου, θέλοντας να τρολάρει τον αγαπημένο της.

govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στην αγκαλιά της Ρίας Ελληνίδου στη Ναύπακτο