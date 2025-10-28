Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μια συνέντευξη γεμάτη προσωπικές εξομολογήσεις παραχώρησε ο Ριχάρδος το βράδυ της Δευτέρας (27/10), στην εκπομπή The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο γνωστός επιχειρηματίας μίλησε ανοιχτά για το παρελθόν του, τη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή του όταν ήταν παιδί, αλλά και για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε πριν χτίσει την επιτυχία του.

«Ο πατέρας μου με είχε βαφτίσει με δύο ονόματα, Δημήτρης – Ριχάρδος Μυλωνάς. Το Δημήτρης δεν το ξέρει σχεδόν κανείς, ούτε οι υπάλληλοί μου. Ο πατέρας μου ήταν Πειραιώτης και η μητέρα μου Βραζιλιάνα, ζει στην Κόπα Καμπάνα. Έφυγε πριν από 40 χρόνια. Γνωρίστηκαν στη Βραζιλία, όπου ο πατέρας μου είχε ένα σούπερ μάρκετ κι εκείνη μπήκε να ψωνίσει. Έχω κι έναν αδερφό στη Βραζιλία», αποκάλυψε αρχικά.

Μιλώντας για την παιδική του ηλικία, ο Ριχάρδος περιέγραψε με συγκίνηση: «Από 11 χρονών μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου. Τότε περίπου σταμάτησα και το Σχολείο, στην Α’ Γυμνασίου. Δεν ντρέπομαι να το πω. Ο πατέρας μου μού έλεγε πάντα “ναι” σε ό,τι του ζητούσα. Του είπα πως δεν θέλω να πάω Σχολείο και μου είπε “ναι”. Δεν μπορούσε να μου πει “όχι”, άσχετα αν ήταν σωστό ή λάθος».

Παρά την απουσία της μητέρας του, ο ίδιος κρατά μόνο αγάπη γι’ αυτήν: «Λατρεύω τη μαμά μου, ό,τι κι αν έκανε — σωστό ή λάθος. Τους γονείς πρέπει να τους τιμάμε στη ζωή μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ριχάρδος θυμήθηκε επίσης την εποχή που αναγκάστηκε να δουλέψει πολύ μικρός, μετά τον χωρισμό των γονιών του: «Ο πατέρας μου είχε πολλές επιχειρήσεις, με έπιπλα και ρούχα. Όταν όμως χώρισε, τον πήρε η κάτω βόλτα. Εκεί που είχα μεγαλώσει μέσα στα πλούτη, ξαφνικά βρέθηκα στον δρόμο. Έγινα παλιατζής στα 12 μου, πραγματικά στον δρόμο. Πήγαινα στο καλύτερο σχολείο και μετά μάζευα πράγματα για να ζήσω».