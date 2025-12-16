Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά την αποκάλυψη του Λάμπρου Κωνσταντάρα για επερχόμενη καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης από πασίγνωστο τραγουδιστή. Τη Δευτέρα (15/12), ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε νέα δεδομένα στην υπόθεση, κάνοντας λόγο για δύο διαφορετικές καταγγελίες που αφορούν ένα από τα πιο προβεβλημένα ονόματα της εγχώριας showbiz.

Παράλληλα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για το γεγονός ότι, αν και δεν υπάρχει ακόμα επίσημη δίωξη, το όνομα του καλλιτέχνη έχει ήδη αρχίσει να συζητείται ευρέως στα παρασκήνια.

Όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον γνωστό τραγουδιστή

«Συζητάμε για μια καταγγελία που δεν έχει γίνει. Πού ξέρουμε ότι θα γίνει; Έχει επικοινωνήσει με δημοσιογράφους το θύμα; Άκουσα τον Λιάγκα να λέει το ξέρει εδώ και δυο μήνες», ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με αφορμή το άσχημο σκηνικό με Μουτίδου – Μπέο.

«Μα γιατί δεν το κάνεις; Και βγάλε το όταν το κάνεις. Γιατί πρέπει να το προαναγγείλεις; Στην πιάτσα μας όλοι λένε ότι είναι ο τάδε και έχει αρχίσει να κυκλοφορεί. Ρίχνουμε λάσπη χωρίς να έχει γίνει καταγγελία και να σπιλώνουμε ένα όνομα», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

«Αυτό σας κάνει εντύπωση όχι η κοινωνία που θέλει να μάθει; Άσχετοι άνθρωποι μου έστελναν μηνύματα. Αυτός ο ο ζήλος…», σχολίασε ο Κώστας Φραγκολιάς.

