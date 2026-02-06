Με μία ανοιχτή επιστολή τίμησε ο Ricky Martin τον Bad Bunny για τις διακρίσεις του στα φετινά βραβεία Grammy, τονίζοντας ότι παραμένει πιστός στις ρίζες του, ενώ στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο συνδύασε την επιτυχία με την πολιτιστική του ταυτότητα.

Ο Bad Bunny βρέθηκε ανάμεσα στους μεγάλους νικητές της απονομής των Grammy 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου.

Ο Πορτορικανός τραγουδιστής και ράπερ απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Παγκόσμιας Μουσικής Ερμηνείας για το τραγούδι του «EoO», ενώ κέρδισε επίσης στις κατηγορίες Καλύτερου Άλμπουμ Urban Μουσικής και Άλμπουμ της Χρονιάς για το «Debí Tirar Más Fotos».

Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία των Grammy που ισπανόφωνο άλμπουμ αναδεικνύεται κορυφαίο της χρονιάς, γεγονός που έδωσε πρόσθετο βάρος στη βραδιά για την ισπανόφωνη μουσική σκηνή.

Η ανοιχτή επιστολή του Ricky Martin δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα El Nuevo Día του Πουέρτο Ρίκο την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια κοινοποιήθηκε από τον ίδιο στον λογαριασμό του στο Instagram.

Σε αυτήν, ο Ricky Martin περιγράφει το προσωπικό του βίωμα βλέποντας τον Bad Bunny να διακρίνεται, σημειώνοντας: «Με άγγιξε βαθιά, όχι μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά και ως Πορτορικανό που έχει ανέβει σε σκηνές σε όλο τον κόσμο κουβαλώντας τη γλώσσα του, την προφορά του και την ιστορία του, όταν τον είδα να πετυχαίνει».

Παράλληλα, τόνισε ότι αναγνωρίζει τη δυσκολία του να πετύχεις χωρίς να αποκοπείς από την καταγωγή σου, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ξέρω τι σημαίνει να πετυχαίνεις χωρίς να αφήνεις πίσω σου την καταγωγή σου. Ξέρω πόσο βαρύ είναι, τι κοστίζει και τι θυσιάζεται όταν αποφασίζεις να μην αλλάξεις επειδή σου το ζητούν άλλοι».

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε πως το αποτύπωμα της επιτυχίας του Bad Bunny δεν περιορίζεται στα μουσικά μεγέθη: «Για αυτόν τον λόγο αυτό που έχεις πετύχει δεν είναι απλώς ένα ιστορικό μουσικό επίτευγμα, είναι μια πολιτιστική και ανθρώπινη νίκη. Κέρδισες χωρίς να αλλάξεις το χρώμα της φωνής σου. Κέρδισες χωρίς να σβήσεις τις ρίζες σου. Κέρδισες παραμένοντας πιστός στο Πουέρτο Ρίκο».

Πηγή: Complex