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Lifestyle

«Ριφιφί»: Η σειρά φαινόμενο του Σωτήρη Τσαφούλια έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha

Δείτε το τρέιλερ
Βασίλης Κοντζεδάκης
08.08.2026 | 21:00 UPD:08.08.2026, 12:55
«Ριφιφί»: Η σειρά φαινόμενο του Σωτήρη Τσαφούλια έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha

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«Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια. Η σειρά φαινόμενο έρχεται στον Alpha σε Α’ τηλεοπτική προβολή.

Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα. 7 άνθρωποι που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν. Το σύστημα τούς βύθισε στο σκοτάδι, έσκαψαν για να βγουν στο φως. Η σειρά φαινόμενο, έρχεται στον Alpha.

«Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια – Έρχεται στον Alpha !

Δείτε το τρέιλερ της σειράς:

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alpha TV (@alphatv)

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