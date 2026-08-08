«Ριφιφί»: Η σειρά φαινόμενο του Σωτήρη Τσαφούλια έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha

Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα. 7 άνθρωποι που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν. Το σύστημα τούς βύθισε στο σκοτάδι, έσκαψαν για να βγουν στο φως. Η σειρά φαινόμενο, έρχεται στον Alpha.

«Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια – Έρχεται στον Alpha !



Δείτε το τρέιλερ της σειράς:

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govastiletto.gr – Ευαγγελία Μουμούρη: Η συγκλονιστική Όλγα του Σωτήρη Τσαφούλια στο «Ριφιφί» που καθήλωσε την Ελλάδα το 2026