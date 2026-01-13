Το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα για τέταρτη φορά φαίνεται να εξετάζει η Rihanna, λίγο μετά την απόκτηση του τρίτου της παιδιού.

Η πρώην σταρ του Love Island, Montana Rose Brown, δημοσίευσε ένα βίντεο στο instagram την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, όπου η Rihanna σχολίασε με χιούμορ.

Η influencer και reality star, που έχει δύο παιδιά με τον αρραβωνιαστικό της, Mark O’Connor, είχε ανεβάσει ένα βίντεο όπου εμφανίζεται προβληματισμένη ανάμεσα στο «να γίνει σέξι» ή «να μείνει έγκυος το 2026».

Στην ανάρτηση, η Rihanna απάντησε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου: «Άρα δεν είμαι τρελή; Στοίχημα!».

Η Rihanna και ο σύντροφός της, A$AP Rocky, υποδέχτηκαν τον Σεπτέμβριο την τρίτη τους κόρη, Róki, ενώ έχουν αποκτήσει μαζί και δύο γιους. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2020 και συχνά αναφέρεται ανοιχτά στα σχέδιά του για το μέλλον.

Η τραγουδίστρια είχε δηλώσει στη Vogue τον Απρίλιο του 2022 για την προσωπική της ζωή: «Πάντα πίστευα ότι πρώτα θα έπρεπε να έρθει ο γάμος και μετά το παιδί, αλλά ποιος λέει ότι πρέπει να γίνει έτσι; Σίγουρα δεν πρόκειται να αφήσω αυτό να με εμποδίσει από το να γίνω μητέρα».