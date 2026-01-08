Την trans κόρη του Elon Musk επέλεξε η Rihanna ως ένα από τα πρόσωπα της νέας καμπάνιας εσωρούχων της.

Η 21χρονη Vivian Wilson θα είναι ένα από τα μοντέλα που θα προωθήσουν τη συλλογή Savage x Fenty με τίτλο «Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite», ειδικά για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η Vivian Wilson, που διατηρεί αποστασιοποιημένη σχέση με τον ιδρυτή της Tesla, εμφανίζεται στις φωτογραφίες της καμπάνιας πλάι στις Lovie Simon και Emma Arleta, σε σκηνικό με μαρμάρινα αγάλματα.

Στα στιγμιότυπα, η Wilson φορά ροζ balconette σουτιέν με ασορτί δαντελένια μίνι φούστα, ολοκληρώνοντας το look με έντονο κόκκινο καλσόν και χρυσά κρεμαστά σκουλαρίκια.

Η καμπάνια περιλαμβάνει και άλλα πρόσωπα από την τηλεόραση και τα social media, όπως η Serena Page και ο Cordell Beckham από το «Love Island», καθώς και οι δημιουργοί περιεχομένου Hailey και Jules LeBlanc.

Rihanna taps Elon Musk’s estranged daughter, Vivian, for her Savage X Fenty Valentine’s Day campaign https://t.co/wnsf3rBDqA pic.twitter.com/lov55AtBSw — Page Six (@PageSix) January 7, 2026

