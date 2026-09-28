Μπορεί η Rihanna να έχει κατακτήσει τη σκηνή και τον κόσμο της μόδας και της ομορφιάς, όμως στην καθημερινότητά της απολαμβάνει περισσότερο από οτιδήποτε τον ρόλο της ως μητέρα.

Η 38χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα και βίντεο με την ενός έτους κόρη της, Rocki Irish Mayers, την οποία απέκτησε με τον A$AP Rocky.

Η μικρή Rocki έκλεισε τον πρώτο χρόνο της ζωής της στις 13 Σεπτεμβρίου και η Rihanna θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις πιο τρυφερές και διασκεδαστικές στιγμές της κόρης της.

Σε ένα από τα βίντεο, η μικρή κάθεται στο παιδικό της καρεκλάκι φορώντας μια μεγάλη μαύρη περούκα, την οποία προσπαθεί να πιάσει, προκαλώντας γέλια στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω της.

Σε άλλο στιγμιότυπο, η Rocki εμφανίζεται με ροζ ρόλεϊ στα μαλλιά, ενώ σε ένα ακόμη από τα στιγμιότυπα φαίνεται να εξερευνά τον κόσμο της ομορφιάς δίπλα στη μητέρα της και να έρχεται σε επαφή με προϊόντα της Fenty Beauty.

Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο ακούγεται η Rihanna να της λέει με χιουμοριστική διάθεση: «Περίμενε, μπορώ να την πάρω; Είναι δική μου», αντιδρώντας στις κινήσεις της κόρης της.

Η Rihanna συνόδευσε την ανάρτησή της με μια χαρακτηριστική φράση που αποτυπώνει με χιούμορ τον ενθουσιασμό της για τη μητρότητα ενός κοριτσιού: «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη;».

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