Η Rihanna γνωρίζει καλά πώς να τραβά τα βλέμματα με κάθε fashion εμφάνισή της. Αυτή τη φορά, η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας πρωταγωνιστεί στη νέα εορταστική καμπάνια της Savage X Fenty, παρουσιάζοντας τη χριστουγεννιάτικη συλλογή του brand με άκρως αισθησιακή διάθεση.

Με φόντο χριστουγεννιάτικα δέντρα, εντυπωσιακούς φιόγκους και γιορτινά δώρα, η Rihanna δίνει μια διαφορετική και πιο τολμηρή ερμηνεία στο κλασικό festive σκηνικό.

Στα στιγμιότυπα της καμπάνιας εμφανίζεται με ένα floral δαντελένιο κορμάκι, το οποίο συνδυάζει με διάφανες κάλτσες μέχρι τους μηρούς και μαύρα ψηλοτάκουνα.

Η παιχνιδιάρικη διάθεση της νέας καμπάνιας

Η νέα καμπάνια δεν περιορίζεται σε μια συνηθισμένη παρουσίαση εσωρούχων. Αντίθετα, συνδυάζει τη γιορτινή αισθητική με έντονα fashion στοιχεία, αισθησιασμό και μια παιχνιδιάρικη διάθεση που χαρακτηρίζει τη Rihanna.

Η ίδια μοιράστηκε τις φωτογραφίες με τη λεζάντα «Όταν το να είσαι άτακτη σε κάνει το δώρο!», αποτυπώνοντας με χιούμορ το concept της συλλογής.

Η Rihanna και η σταθερή σχέση της με τη Savage X Fenty

Η σύνδεση της Rihanna με τη Savage X Fenty ξεπερνά τα όρια μιας απλής επαγγελματικής συνεργασίας.

Από την ίδρυση του brand το 2018, η ίδια έχει διατηρήσει ενεργό ρόλο στην εικόνα και την επικοινωνία του, προωθώντας μια διαφορετική αντίληψη γύρω από τα εσώρουχα.

Κεντρική θέση στη φιλοσοφία της εταιρείας έχουν η αυτοπεποίθηση, η προσωπική έκφραση και η συμπερίληψη, στοιχεία που αποτυπώνονται και στις καμπάνιες της.

Στη νέα καμπάνια, ωστόσο, επιστρέφει στο γνώριμο δυναμικό και αισθησιακό fashion ύφος της, αποδεικνύοντας ότι ξέρει να δίνει στις γιορτές τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα.

Πηγή: instagram