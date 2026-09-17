Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Παρίσι απόλαυσε η Rihanna, η οποία βρέθηκε στη συναυλία της Celine Dion και εντυπωσίασε με την εμφάνισή της.

Η 38χρονη τραγουδίστρια παρακολούθησε το σόου της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου και όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, έδειξε να απολαμβάνει τη κάθε στιγμή.

Μαζί με τις φίλες της τραγούδησε και χόρεψε στις κερκίδες, διασκεδάζοντας με τις μεγάλες επιτυχίες της Celine Dion.

Για τη βραδινή της έξοδο επέλεξε ένα σκούρο μπλε κοστούμι με λεπτές ρίγες, το οποίο συνδύασε με ένα μαύρο δαντελένιο bralette που φαινόταν κάτω από το σακάκι.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο κοινό της συναυλίας της Celine Dion, η οποία πραγματοποιεί μια σειρά εμφανίσεων στη γαλλική πρωτεύουσα, επιστρέφοντας στη σκηνή έπειτα από την αποχή της, λόγω της περιπέτειας υγείας που αντιμετώπισε.

Η εμφάνιση της Rihanna δεν πέρασε απαρατήρητη, με στιγμιότυπα από τη βραδιά να κάνουν γρήγορα τον γύρο των social media.

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Govastiletto.gr – Celine Dion: Η επιστροφή στη σκηνή μετά από 6 χρόνια – Η μεγάλη συναυλία στο Παρίσι