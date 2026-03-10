Ανησυχητικά βίντεο και αναρτήσεις στα social media, με επιθετικό περιεχόμενο προς τη Rihanna, είχε δημοσιεύσει η 35χρονη Ivanna Lisette Ortiz λίγες ημέρες πριν από την επίθεση στο σπίτι της τραγουδίστριας στο Λος Άντζελες.

Η Ortiz κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά τους πυροβολισμούς που εκτοξεύτηκαν εναντίον της οικίας της σταρ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η επίθεση έλαβε χώρα την Κυριακή 8 Μαρτίου, με πολλές σφαίρες να χτυπούν την κεντρική πύλη της έπαυλης, αξίας περίπου 14 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και ένα τροχόσπιτο στον χώρο του ακινήτου.

Το περιστατικό φαίνεται να είχε προαναγγελθεί μέσα από σειρά ανησυχητικών δημοσιεύσεων της Ortiz, τις προηγούμενες εβδομάδες, όπου εκφράζει εμμονή με τη Rihanna, και εκτοξεύει επιθετικές φράσεις.

Στο κανάλι της στο YouTube, με τίτλο «Το ημερολόγιο μιας γυναίκας που προσεύχεται», η Ortiz απευθύνεται στη Rihanna λέγοντας: «Rihanna, όταν πεθάνεις, ο Θεός θα με οδηγήσει στο μέλλον μου».

Στο ίδιο βίντεο χρησιμοποιεί επιθετικές εκφράσεις και αποσπασματικές φράσεις, όπως: «Θέλεις να με σκοτώσεις; Σκάσε. Ναι, είναι μάγισσα. Είναι μάγισσα. Εγώ είμαι φρουρός. Βγάλτε αυτή την ανόητη κοπέλα από εδώ».

Το περιστατικό καταδεικνύει πως η εμμονή και η επικίνδυνη συμπεριφορά στο διαδίκτυο μπορεί να κλιμακωθεί σε πραγματική απειλή. Η περίπτωση της Ortiz υπενθυμίζει την ανάγκη για άμεση παρέμβαση σε τέτοια προειδοποιητικά σήματα.

😳 Ivana Lisette Ortiz — the 35-year-old woman accused of shooting at Rihanna’s home on Sunday — apparently posted a bizarre message addressing the singer just weeks before the incident. What we know: https://t.co/8RYAsjpUQ1 pic.twitter.com/glyeF4MaNE — TMZ (@TMZ) March 9, 2026

🚨😳 Viral clip resurfaces: Ivanna Ortiz — the alleged suspect in the shooting incident targeting Rihanna’s home — appears in a video from a month ago speaking negatively about the star. The footage is now spreading rapidly online. pic.twitter.com/pngRRtBaaW — World Daily Feed (@WorldDailyFeed) March 10, 2026

Govastiletto.gr – Τρόμος στο σπίτι της Rihanna – Γυναίκα πυροβόλησε πάνω από 10 φορές!