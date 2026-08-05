Η Rihanna επέστρεψε θριαμβευτικά στο φεστιβάλ Crop Over 2026 στα αγαπημένα της Μπαρμπάντος, κλέβοντας για ακόμα μία φορά την παράσταση. Η 38χρονη σταρ εντυπωσίασε τους πάντες την Δευτέρα 3 Αυγούστου, εμφανιζόμενη στους δρόμους με μια εντυπωσιακή, αποκαλυπτική στολή διακοσμημένη με πολύτιμους λίθους, την οποία συνδύασε με ένα επιβλητικό στέμμα και πελώρια φτερά παγωνιού σε έντονες τιρκουάζ, ροζ και πορτοκαλί αποχρώσεις.

Το εντυπωσιακό σύνολο σχεδίασε η σχεδιάστρια Lauren Austin, η οποία συνεργάζεται με τη Rihanna για τις εμφανίσεις της στο Crop Over από το 2013. Η Δευτέρα σηματοδότησε το Grand Kadooment Day, τη μεγάλη παρέλαση που ολοκληρώνει το φεστιβάλ συγκομιδής στα Μπαρμπάντος, μια γιορτή διάρκειας ενός μήνα που σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου συγκομιδής του ζαχαροκάλαμου και έχει τις ρίζες της στον 17ο αιώνα.

Η διάσημη τραγουδίστρια εθεάθη να χορεύει μαζί με το συγκρότημα Aura του αδερφού της, Rorrey Fenty, συμμετέχοντας ενεργά στους εορτασμούς. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δείχνουν να χαιρετά μικρούς θαυμαστές και το πλήθος από το άρμα της παρέλασης.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Puddingnsouse (@puddingnsouse)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Puddingnsouse (@puddingnsouse)

Η τελευταία συμμετοχή της Rihanna στην παρέλαση ήταν το 2024, όταν είχε φορέσει μια επίσης εντυπωσιακή στολή σε έντονες ροζ και πορτοκαλί αποχρώσεις, ενώ το 2019 είχε επιλέξει ένα μίνι φόρεμα με φτερά.

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