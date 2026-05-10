Η Rihanna απέδειξε για άλλη μια φορά πως η οικογένεια είναι η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης για εκείνη. Λίγες ημέρες μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση στο Met Gala 2026, η διάσημη σταρ αποφάσισε να “χαράξει” πάνω της τις παιδικές αναμνήσεις των τριών παιδιών της.

Με τη βοήθεια του κορυφαίου tattoo artist Bang Bang, μετέτρεψε τις αυθόρμητες ζωγραφιές και τις πολύχρωμες μουτζούρες των γιων της και της μικρής Rocki σε μόνιμη τέχνη στο πίσω μέρος του ποδιού της. Το αποτέλεσμα είναι ένα βαθύτατα προσωπικό τατουάζ που διατηρεί την αθωότητα και την ακατέργαστη ομορφιά των παιδικών τους σχεδίων.

Οι αρχικές ζωγραφιές εμφανίζονταν πάνω σε λευκό χαρτί διακοσμημένο με αυτοκόλλητα από το παιδικό cartoon “Paw Patrol”, προσθέτοντας ακόμη πιο οικογενειακό χαρακτήρα στην επιλογή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bang Bang Tattoo (@bangbangnyc)

Οι θαυμαστές της σχολίασαν με ενθουσιασμό τη νέα της κίνηση, χαρακτηρίζοντας το τατουάζ «το πιο γλυκό και ουσιαστικό» που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Πολλοί στάθηκαν ιδιαίτερα στην ιδέα ότι στο μέλλον τα παιδιά της θα μπορούν να βλέπουν τις παιδικές τους ζωγραφιές αποτυπωμένες μόνιμα στο σώμα της μητέρας τους.

Η Rihanna είναι μητέρα τριών παιδιών, τα οποία απέκτησε με τον σύντροφό της A$AP Rocky. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τους γιους RZA και Riot, καθώς και τη μικρότερη κόρη τους, Rocki.

Η νέα της εμφάνιση στο tattoo studio ήρθε λίγες ημέρες μετά τη λαμπερή παρουσία της στο Met Gala 2026, όπου έκλεψε ξανά τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί.

govastiletto.gr -Rihanna: «Έριξε» το Instagram με τη νέα της τολμηρή φωτογράφιση