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Στον τόπο καταγωγής της, τα Μπαρμπάντος, βρίσκεται η Rihanna μαζί με τον σύντροφό της, ASAP Rocky. Αφού εντυπωσίασε στο φεστιβάλ Crop Over 2026 με μια άκρως αποκαλυπτική εμφάνιση γεμάτη κοψίματα, η δημοφιλής σταρ χάρισε στον πατέρα των παιδιών της έναν αισθησιακό χορό, με την τρυφερή τους στιγμή να καταγράφεται στην κάμερα.
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, η Rihanna φαίνεται να χορεύει αισθησιακά πάνω στον ράπερ. Στη συνέχεια συμμετέχει και εκείνος ενεργά, με τους δυο τους να τραβούν την προσοχή των παρευρισκόμενων.
Δείτε βίντεο
govastiletto.gr -Rihanna: Η καθηλωτική εμφάνιση με φτερά παγωνιού στα Μπαρμπάντος