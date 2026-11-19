Μια διαφορετική φωτογράφιση για τον οίκο Dior πραγματοποίησε η Rihanna, έχοντας στο πλευρό της την ενός έτους κόρη της, Rocki.

Η τραγουδίστρια συμμετέχει στην καμπάνια Lady Dior 2027, με τις κοινές τους εικόνες να ξεχωρίζουν στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν στα social media.

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν, η Rihanna ποζάρει γυμνή, κρατώντας στην αγκαλιά της τη μικρή Rocki, η οποία ακουμπά στο στήθος της. Στο ένα χέρι της έχει περασμένη μια μαύρη τσάντα του γαλλικού οίκου, η οποία αποτελεί μέρος της φωτογράφισης.

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Σε άλλα πλάνα της καμπάνιας, η τραγουδίστρια και η κόρη της εμφανίζονται με matching εμφανίσεις, φορώντας δερμάτινα τζάκετ στο ίδιο στιλ.

Η Rihanna φοράει ένα μαύρο δερμάτινο πανωφόρι πάνω από ένα διάφανο μαύρο φόρεμα, ενώ η Rocki φορά μια μικρότερη εκδοχή του ίδιου τζάκετ.

Δίπλα τους βρίσκεται αυτή τη φορά μια τσάντα Lady Dior σε ροζ απόχρωση, ολοκληρώνοντας τις κοινές εμφανίσεις τους για τη νέα καμπάνια του οίκου.

Lady Dior 2027

@Dior https://t.co/VgIK4p0lcp — Rihanna (@rihanna) November 19, 2026

Lady Dior 2027 Campaign

@dior https://t.co/yX1uNIVTug — Rihanna (@rihanna) November 19, 2026

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