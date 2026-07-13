Μια ζεστή συνάντηση με αγαπημένους φίλους είχε η Ρίκα Διαλυνά στο σπίτι της στο Ηράκλειο Κρήτης, με τον Σπύρο Μπιμπίλα να μοιράζεται στιγμές από την επίσκεψή του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός ηθοποιός και βουλευτής βρέθηκε στην Κρήτη και επισκέφθηκε τη σπουδαία ηθοποιό, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το μπαλκόνι του σπιτιού της, με φόντο το Κρητικό Πέλαγος.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για τη μακρόχρονη φιλία τους, γράφοντας: «Κάθε φορά που βρίσκομαι στο Ηράκλειο δεν μπορώ να μην συναντήσω την αγαπημένη μου φίλη , την αειθαλή και δραστηρια Ρικα Διαλυνά που μας δένει μια αληθινή φιλία πολλών χρόνων.. Ακόμα μια φορά στο σπίτι της με την υπέροχη θέα στην θάλασσα του Κρητικου πελάγους, μαζί με τους δικούς της και τον φίλο Μάνο Ιερωνυμακη που ήταν το δεξί χέρι της Αλίκης μας. Εύχομαι η Ρίκα να είναι πάντα έτσι χαμογελαστή, υγιής, φιλόξενη και πάντα να μας διηγείται τις υπέροχες ιστορίες της τόσο σημαντικής πορείας της και της ενδιαφέρουσας ζωής της.».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων, με τους διαδικτυακούς φίλους του ηθοποιού να στέλνουν τις ευχές και την αγάπη τους στη Ρίκα Διαλυνά, εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για τη διαχρονική παρουσία και τη σημαντική προσφορά της στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο.

View this post on Instagram A post shared by Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Govastiletto.gr – Σπύρος Μπιμπίλας: «Η επικοινωνία με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη δεν είναι εύκολη»