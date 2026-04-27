Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για τη μεγάλη συναυλία της Shakira στην Κοπακαμπάνα, που είναι προγραμματισμένη για τις 2 Μαΐου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, εργαζόμενος της παραγωγής έχασε τη ζωή του την Κυριακή, όταν παγιδεύτηκε σε μηχανισμό ανύψωσης, την ώρα που στήνονταν οι εγκαταστάσεις της σκηνής.

Παρά τον άμεσο απεγκλωβισμό του και τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του.

Η προετοιμασία για τη μεγάλη δωρεάν συναυλία στην εμβληματική παραλία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες, με στόχο να συγκεντρώσει τεράστιο πλήθος θεατών από όλο τον κόσμο.

Το συμβάν έχει προκαλέσει σοκ και έντονη ανησυχία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει επίσημες δηλώσεις από την πλευρά της καλλιτέχνιδας.

