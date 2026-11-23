Η Ρίτα Αντωνοπούλου αναφέρθηκε σε μια δύσκολη εμπειρία από την παιδική της ηλικία, αποκαλύπτοντας πως έχει επιλέξει να μιλήσει ανοιχτά στην κόρη της για όσα συνέβησαν.

Η τραγουδίστρια εξήγησε, μάλιστα, ότι βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με τον άνθρωπο που την είχε παρενοχλήσει, έπειτα από περίπου 30 χρόνια.

Η ίδια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου μίλησε τόσο για τη σχέση με την κόρη της, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το τραυματικό περιστατικό.

Η σχέση με την κόρη της και οι μικρές διαφωνίες

Αρχικά, η Ρίτα Αντωνοπούλου μίλησε για την καθημερινότητά της με την κόρη της, η οποία βρίσκεται στην εφηβεία. Όπως ανέφερε, οι δυο τους δεν έχουν ιδιαίτερες συγκρούσεις, με τις διαφωνίες τους να αφορούν κυρίως τη διαχείριση του χρόνου.

«Δεν έχουμε συγκρούσεις με την κόρη μου, παρόλο που είναι στην εφηβεία. Κάτι για το οποίο μπορεί να έρθουμε σε ρήξη είναι ο χρόνος. Πετάει χαρταετό με τον χρόνο, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί με τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

Η σεξουαλική παρενόχληση και η βοήθεια της ψυχοθεραπείας

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχτεί όταν ήταν παιδί, από πρόσωπο του στενού της περιβάλλοντος. Εξήγησε πως μια τέτοια εμπειρία μπορεί να αφήσει βαθύ αποτύπωμα, ακόμη κι αν κάποιος δεν αντιλαμβάνεται αμέσως την επίδρασή της.

Όπως περιέγραψε, συχνά χρειάζονται πολλά χρόνια μέχρι να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει όσα συνέβησαν και να συμφιλιωθεί με το παρελθόν του. Για την ίδια, καθοριστική υπήρξε και η ψυχοθεραπεία.

«Σε επηρεάζει βαθύτατα αυτό το γεγονός, είτε το συνειδητοποιείς εκείνη τη στιγμή, είτε όχι. Για να το λύσεις θα περάσουν χρόνια, θα το κρύψεις, θα το βάλεις κάτω από το χαλί, θα σκοντάφτεις πάνω στο χαλί μέχρι τη στιγμή να το αντιμετωπίσεις, να το δεις κατάματα, να έρθεις σε μία συμφιλίωση με αυτό που συνέβη. Εγώ κατάφερα και το έκανα και με ψυχοθεραπεία», εξομολογήθηκε.

Η συνάντηση με τον άνθρωπο που την είχε παρενοχλήσει

Η Ρίτα Αντωνοπούλου αποκάλυψε ακόμη ότι, ύστερα από τρεις δεκαετίες, συνάντησε ξανά τον άνθρωπο που την είχε παρενοχλήσει. Εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μαζί με την κόρη της και επέλεξε να της εξηγήσει τι είχε συμβεί.

Όπως είπε, ήθελε η κόρη της να καταλάβει τι είχε αντιμετωπίσει και να γνωρίζει πως δεν θα επέτρεπε σε αυτόν τον άνθρωπο να τις ενοχλήσει ξανά.

«Έχω μιλήσει στην κόρη μου για τη σεξουαλική παρενόχληση. Το έκανα πολύ συνειδητά μπροστά της και όταν φεύγαμε της είπα “κατάλαβες τι έγινε; Αυτός είναι ένας κακός άνθρωπος που δεν θα τολμήσει να μας ξαναπειράξει”. Τον συνάντησα μετά από τριάντα χρόνια», ανέφερε η τραγουδίστρια.