Η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών», την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, σε πάρτι στη Νέα Υόρκη φορώντας ένα πουκάμισο το οποίο είχε δέσει, αφήνοντας την κοιλιά της εκτεθειμένη, τζιν παντελόνι, κόκκινη ζώνη και γόβες στο ίδιο χρώμα, επιλέγοντας για αξεσουάρ μια μαύρη τσάντα, μεγάλα ασημένια βραχιόλια και πολύχρωμα σκουλαρίκια.

Επίσης, η Rita Ora υιοθέτησε το χαρακτηριστικό ξανθό χτένισμα της θρυλικής ερμηνεύτριας της κάντρι, φορώντας περούκα, ενώ για να ολοκληρώσει το look της επέλεξε γαλάζια σκιά στα μάτια.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Η τραγουδίστρια με την εμφάνισή της τίμησε με τον δικό της τρόπο την Dolly Parton, που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από «σύντομη» μάχη με τον καρκίνο.

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