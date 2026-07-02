Την Ελλάδα επέλεξε για ακόμη μία φορά η Rita Ora για τις καλοκαιρινές της διακοπές, συνεχίζοντας το ταξίδι της στα ελληνικά νησιά.

Μετά την παραμονή της στην Ύδρα, η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια βρέθηκε στη Μύκονο, όπου έμεινε για περίπου τρεις ημέρες μαζί με την παρέα της.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί, απόλαυσε εξορμήσεις στις παραλίες με πολυτελές σκάφος, ενώ έκανε στάσεις σε γνωστά σημεία της Μυκόνου, όπως το γνωστό beach club Scorpios, αλλά και δημοφιλή εστιατόρια στη Χώρα.

Τη στιγμή της άφιξής της στον Όρνο κατέγραψαν κάμερες, με την τραγουδίστρια να αποβιβάζεται από tender στην προβλήτα, τραβώντας τα βλέμματα των παρευρισκομένων.

Govastiletto.gr – Η Rita Ora βρίσκεται στην Ελλάδα – Ποιο νησί επέλεξε για τις καλοκαιρινές διακοπές της