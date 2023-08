To «OLI MAZI (We Are All Together)», που κυκλοφορεί από την Sing It Loud LLC και την Panik Records, είναι μια δημιουργία της Rita Wilson και της βραβευμένης με βραβείο Oscar και 12 βραβεία Grammy, Diane Warren, η οποία έχει επίσης γράψει μεταξύ άλλων για τους Celine Dion, Cher, Mariah Carey, Beyone και Michael Bolton. Την παραγωγή έκαναν οι Rita Wilson, Emanuel “Eman” Kiriakou & Zhone.

Το feel-good τραγούδι περιλαμβάνεται στο soundtrack της πολυαναμενόμενης ταινίας «My Big Fat Greek Wedding 3» («Γάμος Αλά Ελληνικά 3»), η οποία θα προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους από τις 16 Σεπτεμβρίου.

