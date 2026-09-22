Η ηθοποιός και τραγουδίστρια έκανε, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια αναδρομή σε ένα ταξίδι της, δείχνοντας στους θαυμαστές της εικόνες από την εμπειρία της. Στο πρώτο στιγμιότυπο της ανάρτησής της στο Instagram, η Rita Wilson έδειξε τον σταυρό στη πλάτη της, καθώς και ένα τατουάζ που έχει στο μπράτσο της, που θυμίζει ήλιο, με γράμματα από κάτω.

Η ίδια αντιμετώπισε με χιούμορ την αποκάλυψη για το τατουάζ της, συνδέοντάς την με την προώθηση του νέου τραγουδιού της «Stranger With Age». «Παράξενη όσο μεγαλώνω; Ποια; Εγώ; Το απολαμβάνω! Ποιος άλλος γίνεται πιο παράξενος όσο μεγαλώνει;» έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας ότι το κομμάτι «Stranger With Age» είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rita Wilson (@ritawilson)

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