Το ρομαντικό στιγμιότυπο της ημέρας των ερωτευμένων, ήρθε από τον Ρίτσαρντ Γκιρ και τη σύζυγό του, Αλεχάντρα Σίλβα.

Η Αλεχάντρα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό φιλί στο στόμα με τον ηθοποιό, καθώς και μια φωτογραφία με τα παιδιά τους, χαρίζοντας στους followers της, εικόνες από την οικογενειακή τους ευτυχία.

Η ανάρτηση ήρθε με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, στις 14 Φεβρουαρίου, και η Αλεχάντρα έδειξε πόσο πολύ εκτιμά τις στιγμές με την οικογένειά της.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ, μάλιστα, της έκανε δώρο μια ανθοδέσμη με κόκκινα τριαντάφυλλα, ενισχύοντας τη ρομαντική ατμόσφαιρα της ημέρας.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Αλεχάντρα Σίλβα έγραψε: «Χαρούμενη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από τη μικρή μας ομάδα. Τόσο ευγνώμων για τα αγόρια μου και για τον σύζυγό μου, αυτόν που διέσχισε τον ωκεανό για να είναι μαζί μας. Σας αγαπώ όλους ατελείωτα».

Το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή μαζί με τα παιδιά του, ενώ οι εικόνες από την ανάρτηση, μετέδωσαν ζεστασιά και οικογενειακή αρμονία στους fans τους.