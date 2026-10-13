Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών ο RJ Mitte, γνωστός από τον ρόλο του ως Γουόλτερ «Φλιν» Γουάιτ Τζούνιορ στη θρυλική σειρά «Breaking Bad».

Ο ηθοποιός και γνωστός ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία άφησε την τελευταία του πνοή στο Τέξας, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Αν και τα ακριβή αίτια δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, δημοσιεύματα του ξένου Τύπου κάνουν λόγο για αυτοχειρία.

Μόλις οκτώ ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο Mitte είχε πραγματοποιήσει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Αερόστατων στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικό (3-11 Οκτωβρίου).

Στις 4 Οκτωβρίου, εθεάθη σε αναρτήσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας New Mexico United και της United StrangeKind Ballooning, όπου πόζαρε χαμογελαστός μαζί με τον πρώην συμπρωταγωνιστή του, Λουίς Μονκάδα, απολαμβάνοντας την τοπική κουλτούρα.

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Ο Μονκάδα υποδύθηκε τον Μάρκο Σαλαμάνκα στο «Breaking Bad». Πριν από την εμφάνισή του στο Νέο Μεξικό, ο Mitte είχε παραβρεθεί στις 30 Σεπτεμβρίου στην προβολή της τελευταίας του ταινίας, «Talking to Strangers», στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας.

Το ρομαντικό δράμα έκανε πρεμιέρα τον Ιούλιο, με τον Mitte να υποδύεται τον Τζόσουα, έναν μοναχικό και άκαμπτο χαρακτήρα με εγκεφαλική παράλυση, ο οποίος αναπτύσσει μια απρόσμενη φιλία με τη Μάρτι, την οποία ενσαρκώνει η Λιν Γιν.

Εκτός από το «Breaking Bad» και το «Talking to Strangers», ο ηθοποιός είχε συμμετάσχει στις σειρές «Switched at Birth» και «The Guardians of Justice», ενώ είχε κάνει και πρώιμες εμφανίσεις στα «Hannah Montana» και «Everybody Hates Chris». Για τη δουλειά του στο «Breaking Bad» είχε τιμηθεί το 2013 με το βραβείο Harold Russell της SAG-AFTRA.

govastiletto.gr -Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο ηθοποιός του «Breaking Bad» RJ Mitte