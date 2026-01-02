Ο Robbie Williams υποδέχτηκε το 2026 με ένα θεματικό πάρτι εμπνευσμένο από τα 80s.

Με ένα εντυπωσιακό πάρτι εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1980 υποδέχτηκαν το 2026 ο Robbie Williams και η σύζυγός του, Ayda Field, οι οποίοι ταξίδεψαν σε άγνωστο –όπως αναφέρεται– προορισμό και γιόρτασαν με φίλους και οικογένεια.

Η 46χρονη ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε την Πέμπτη στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδιά, δείχνοντας ένα σκηνικό με έντονο «ρετρό» χαρακτήρα και πολλές χορευτικές εμφανίσεις.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Field ποζάρει χαμογελαστή σε selfie μαζί με τον 51χρονο τραγουδιστή, ο οποίος φορούσε ασημί πουκάμισο με παγιέτες, ενώ η ίδια επέλεξε μωβ σατέν γιλέκο με έντονη βάτα, μπλουζάκι με στάμπα και γυαλιά με παγιέτες.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Και χορέψαμε (στα 80s) μέχρι να μπούμε στη νέα χρονιά!».

