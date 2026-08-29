Μπορεί ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο να έχει αφήσει το στίγμα του στον κινηματογράφο μέσα από δεκάδες εμβληματικούς ρόλους, όμως ο ίδιος παραδέχεται πως υπάρχει ένας ρόλος για τον οποίο δεν ένιωσε ποτέ πραγματικά προετοιμασμένος: αυτός του πατέρα.

Στα 83 του χρόνια, ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα, έχοντας παράλληλα μια πολυμελή οικογένεια.

Είναι πατέρας επτά παιδιών και όπως εξομολογήθηκε σε συνέντευξή του στο People, η προσπάθεια να συνδυάσει την επαγγελματική του ζωή με τις οικογενειακές του υποχρεώσεις δεν ήταν πάντα εύκολη.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο μίλησε ανοιχτά για τις στιγμές κατά τις οποίες αισθάνθηκε ότι δεν ήταν δίπλα στα παιδιά του όσο θα ήθελε.

«Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μυστικό. Απλώς προσπαθείς να τα διαχειριστείς όλα», ανέφερε, εξηγώντας πως οι ενοχές είναι σχεδόν αναπόφευκτες για έναν γονιό.

Όπως είπε, υπάρχουν στιγμές που μπορεί να απουσιάζει και στη συνέχεια να σκέφτεται πως θα έπρεπε να ήταν παρών.

Παρά τη μεγάλη εμπειρία του ως πατέρας, ο ίδιος θεωρεί πως κάθε παιδί και κάθε νέα περίοδος της οικογενειακής ζωής φέρνει διαφορετικές προκλήσεις.

«Δεν είναι σαν να έχεις παρακολουθήσει μαθήματα»

Ο ηθοποιός έγινε για έβδομη φορά πατέρας το 2023, όταν απέκτησε την κόρη του, Τζία, με τη σύντροφό του, Τίφανι Τσεν. Τότε ήταν 79 ετών.

Μιλώντας για την πατρότητα, τόνισε πως κανείς δεν μπορεί να θεωρεί ότι είναι απόλυτα προετοιμασμένος, καθώς κάθε φορά η εμπειρία είναι διαφορετική.

«Είναι μια καινούργια εμπειρία. Δεν είναι σαν να έχεις παρακολουθήσει μαθήματα γι’ αυτό. Απλώς μπαίνεις σε αυτό, αποκτάς το παιδί και πρέπει να… Αυτό είναι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η μεγάλη οικογένεια του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Η οικογένεια του ηθοποιού εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Η μεγαλύτερη κόρη του, Ντρένα Ντε Νίρο, είναι 54 ετών και υιοθετήθηκε από τον ίδιο κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Ντάιαν Άμποτ. Με την ίδια απέκτησε και τον Ραφαέλ Ντε Νίρο, ο οποίος είναι σήμερα 49 ετών.

Από τη σχέση του με την Τούκι Σμιθ απέκτησε τους δίδυμους Τζούλιαν και Έιριν Ντε Νίρο, ενώ από τον γάμο του με την Γκρέις Χάιταουερ απέκτησε τον Έλιοτ και την Έλεν.

Η μικρότερη κόρη του, Τζία, γεννήθηκε το 2023 από τη σχέση του με την Τίφανι Τσεν.

Η γέννησή της σε μια τόσο προχωρημένη ηλικία είχε προκαλέσει συζητήσεις, ο ίδιος όμως έχει μιλήσει με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη χαρά που έφερε στη ζωή του.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει περιγράψει τη μικρή κόρη του ως μια παρουσία που μπορεί να απομακρύνει κάθε άλλη σκέψη ή ανησυχία του, ενώ έχει χαρακτηρίσει τη σχέση τους ως «καθαρή χαρά».

Για τον ίδιο, άλλωστε, η ουσία της γονεϊκότητας βρίσκεται στη στήριξη των παιδιών. Όπως έχει δηλώσει στο Entertainment Tonight, ένας γονιός πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό τους, ακόμη και όταν δεν συμφωνεί με όλες τις αποφάσεις ή τις επιλογές τους, αρκεί αυτές να μην οδηγούν σε κάτι καταστροφικό.